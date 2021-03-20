В Казани местный житель отравился угарным газом в бане

В Приволжском районе Казани по улице Майская местный житель отправился угарным газом в частной бане. Причина происшествия устанавливается.

Сообщение о происшествии поступило сегодня в 12.33 по номеру 112, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. Отравление угарным газом средней степени тяжести получил мужчина 1954 года рождения. От госпитализации казанец отказался.



Ранее прокуратура Татарстана начала проверку после того, как в Казани на проспекте Ибрагимова 26-летняя девушка отравилась угарным газом в своей квартире.



По данным ГУ МЧС РФ по РТ, с 1 января по 16 марта 2021 года в Татарстане зарегистрированы 26 случаев отравления угарным газом: пять человек погибли, 50 пострадали.

Татьяна Демина