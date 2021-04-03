Во дворе недостроенного частного дома в Татарстане погиб мужчина

В субботу, 3 апреля в доме №46 в селе Габишево Лаишевского района Татарстана произошел пожар. Сообщение о горении поступило в 14.31, сообщает МЧС по республике.

По прибытии спасателей было установлено, что во дворе недостроенного частного дома горит заброшенный металлический строительный вагончик размером 4х6 метров.

Ликвидировали открытое горение на площади 24 кв. м. в 15.08. Спустя несколько минут, в 15.17, пожарные обнаружили тело мужчины 1979 года рождения. Причина пожара устанавливается.



Ранее в Самаре произошел пожар на улице Промышленности - жертвами стали четыре человека. Тушили пожар более четырех часов. После проверки факта пожара прокуратура нашла фиктивную регистрацию мигрантов.

Маргарита Головатенко