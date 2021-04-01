Следком просит домашнего ареста для завотделением ПНД Зеленодольска

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Зеленодольском горсуде будет решаться вопрос о мере пресечения для нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Натальи Евдокимовой. По данным источников «Реального времени», Следком ходатайствует о ее домашнем аресте.



В заседании примет участие старший помощник Зеленодольского городского прокурора Эдуард Миннигалеев. Позиция надзорного ведомства — поддержать ходатайство следователя, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Евдокимову задержали 30 марта по подозрению в преступной халатности с отказом в госпитализации 87-летнего Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом. Через несколько часов после визита к врачу в квартире Тимохина рванул газ. Два человека погибли, пятеро пострадали, разрушения затронули 7 квартир в девятиэтажном доме на улице Ленина.

По данным «Реального времени», на допросе в качестве подозреваемой врач вину не признала.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ — причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатность.