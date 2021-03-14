Ночью в Казани нетрезвые молодые люди брызнули в лицо таксисту из баллончика за отказ везти

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани полицейские задержали молодых людей, которые напали на водителя такси. Они брызнули ему в лицо из газового баллончика за отказ везти их.

Инцидент произошел этой ночью, в 2:30, на улице Четаева. Мужчина отказался везти клиентов, так как они были пьяны. В ответ один из молодых людей брызнул в лицо водителю из газового баллончика, после чего они скрылись.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас всех участников конфликта установили и задержали. В отделе полиции «Ямашевский» УМВД России по Казани проводит проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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