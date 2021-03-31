В Набережных Челнах зафиксировали превышение диоксида азота

Фото: Маргарита Головатенко

В Набережных Челнах пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха №4 по адресу ул. 40 лет Победы зафиксировал превышение диоксида азота, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Концентрация диоксида азота за период наблюдения с 13.00 30 марта по 07.00 31 марта составила 0,212 мг/куб. м при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/куб. м.

Отметим, превышение содержания в воздухе диоксида азота в Казани ранее выявил пункт наблюдений загрязнения атмосферного воздуха №7, расположенный по адресу Декабристов, 183. Его концентрация в период с 13.00 12 марта по 07.00 15 марта составила 0,355 мг/куб. м при ПДК 0,2 мг/куб. м.



Напомним, службы Минэкологии Татарстана в 2020 году осуществили более 4 млн измерений разных параметров окружающей среды. В целом превышение ПДК по качеству атмосферного воздуха составило 0,04%.

Фото: pxhere.com

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявлял, что по качеству атмосферного воздуха ситуация в 2020 году была более благоприятная по сравнению с 2019 годом. 330 административных правонарушений по качеству атмосферного воздуха было зафиксировано в минувшем году. Только по Нижнекамску, где 65 промпредприятий, в 6,5 раза снизилось количество жалоб от жителей.

Татьяна Демина