Россияне из премиальных авто с пробегом чаще выбирают Mercedes-Benz

За год на 2% вырос объем российского рынка подержанных автомобилей премиум-сегмента. Он составил 40 тыс. машин, сообщает Автостат.

Mercedes-Benz занимает 25% от общего объема премиальных авто с пробегом. Их продали 10,1 тыс. штук. За ним следует BMW с показателем 9,9 тыс. купленных автомобилей с пробегом. На третьей строчке рейтинга — Audi. Их продали 7,3 тыс. штук.

Самой популярной моделью на вторичном рынке среди премиальных автомобилей по итогам февраля стал Mercedes-Benz E-Class, который был приобретен в количестве 2,5 тыс. экземпляров. Вторую позицию в данном рейтинге занял BMW 5-Series с результатом 2,4 тыс. штук. Замыкает первую тройку кроссовер BMW X5. Их было 2 тыс. штук.

С 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Согласно документу, сделку можно провести с помощью портала госуслуг. Документы можно будет подписывать электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.