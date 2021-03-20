В Альметьевске спасатели сняли с карниза 83-летнюю женщину

Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

В Альметьевске спасатели пришли на помощь пожилой женщине, которая сидела на карнизе 4 этажа пятиэтажного жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

По сообщению очевидцев, на карнизе окна 4 этажа пятиэтажного жилого дома по улице Гафиатуллина, 9 в Альметьевске сидит пожилая женщина. На место выехали пожарные 65-й пожарно-спасательной части. Они развернули и установили трехколенную лестницу в окно 4 этажа.

Помощник начальника караула ПСЧ-65 поднялся по «трехколенке» и помог престарелой женщине вернуться в помещении квартиры. 83-летняя женщина была передана медикам и сотрудникам полиции.



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Ольга Плешкова