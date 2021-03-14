В Казани спасатели помогли мужчине, который мерз на улице из-за захлопнувшейся двери фуры
В Казани спасатели пришли на помощь водителю большегруза, который мерз на улице из-за захлопнувшейся двери фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение об инциденте на Мамадышском тракте, на пересечении с трассой М-7 «Волга», поступило ночью. У водителя захлопнулась дверь кабины грузовой фуры МАН, а ключи остались внутри. Мужчина остался на улице в одной футболке.
Прибывшие на место происшествия спасатели предоставили водителю место для обогрева, разблокировали двери и обеспечили доступ водителя в кабину автомобиля.ПроисшествияОбщество Татарстан
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