В Казани спасатели помогли мужчине, который мерз на улице из-за захлопнувшейся двери фуры

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани спасатели пришли на помощь водителю большегруза, который мерз на улице из-за захлопнувшейся двери фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте на Мамадышском тракте, на пересечении с трассой М-7 «Волга», поступило ночью. У водителя захлопнулась дверь кабины грузовой фуры МАН, а ключи остались внутри. Мужчина остался на улице в одной футболке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место происшествия спасатели предоставили водителю место для обогрева, разблокировали двери и обеспечили доступ водителя в кабину автомобиля.