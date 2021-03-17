Сборная России по хоккею выступит на ЧМ в Латвии под гимном IIHF

На чемпионате мира по хоккею — 2021 в Латвии сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны и гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Официальную информацию обнародовал глава IIHF Рене Фазель.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага — будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее «джингл», — сказал Фазель журналистам.

Рене Фазель. Фото: iihf.com

При этом он отметил, что считает гимн России одним из самых красивых в мире.

Чемпионат мира по хоккею полностью проведет Латвия. До лишения Белоруссии права проведения турнира Риге предстояло делить организацию соревнований с Минском. Турнир состоится в Риге с 21 мая по 6 июня, зрители на трибуны допущены не будут.