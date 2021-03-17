В Заинске убрали каркас сгоревшего памятника — фото

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана обнародовала фотографии с места пожара в Заинске. На снимках видно, что сгоревший памятник Воину-освободителю убрали с постамента.

Отметим, что Вечный огонь около памятника на данный момент не горит. По версии Следкома, подростки жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

Фото: прокуратура РТ

В результате ЧП возбуждено уголовное дело. Следком усмотрел признаки преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Фото: прокуратура РТ

Также прокуратура продолжает проверку выполнения контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.