В Заинске убрали каркас сгоревшего памятника — фото
Прокуратура Татарстана обнародовала фотографии с места пожара в Заинске. На снимках видно, что сгоревший памятник Воину-освободителю убрали с постамента.
Отметим, что Вечный огонь около памятника на данный момент не горит. По версии Следкома, подростки жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.
В результате ЧП возбуждено уголовное дело. Следком усмотрел признаки преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.
Также прокуратура продолжает проверку выполнения контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.Происшествия Татарстан
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