В Казани жильцы дома на улице Павлюхина «восстали» против управляющей компании — видео

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В Казани жильцы дома на улице Павлюхина «восстали» против управляющей компании «Город», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Мы не выступаем, скажем так, против конкретной компании. Самое главное, за что мы боремся, чтобы у нас была прозрачность в начислениях, прозрачность освоения денежных средств, полученных от сдачи в аренду помещений», — рассказал житель многоэтажки Евгений Зайцев.

По словам жителей дома, некоторым проживающим, у которых отключены батареи, приходят большие счета за отопления. Также за счет жильцов планировали уложить во дворе второй слой асфальта.

Большая часть жильцов многоэтажки на Павлюхина хотят сменить управляющую компанию, однако в Госжилинспекции заявили, что домом управляет товарищество собственников-нанимателей, председателем которой является супруга дворника УК «Город».

Жильцы многоэтажки уверены, что речь идет о подлоге документов, так как собрание о смене УК не проводилось, а их подписи подделаны. Они уже обращались в прокуратуру, но оттуда их направили в Госжилинспекцию.

В УК обвинения считают необоснованными и заявляют, что домом управляют сами жильцы — товарищество собственников-нанимателей.

Татьяна Демина