ЦСКА — «Зенит» рассудит Кукуляк, «Рубин» и «Химки» обслужит Матюнин

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал имена судей, назначенных на матчи 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Центральную встречу тура, где ЦСКА в Москве примет петербургский «Зенит», обслужит бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. За систему VAR будет отвечать Игорь Панин, в предыдущем туре судивший матч «Уфа» — «Рубин».

Игру казанцев на стадионе «Центральный» против подмосковных «Химок» рассудит Алексей Матюнин. За систему видеопросмотров ответственным назначен Владислав Безбородов.

23-й тур начнется 17 марта и продлится до 19 числа месяца.

Напомним, ранее в рамках РПЛ «Рубин» разгромил в гостях «Уфу» со счетом 3:0.