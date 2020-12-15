Казанский таксист не позволил мошенникам обмануть пенсионерку

В Казани водитель такси не позволил обмануть 83-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



10 декабря ей позвонил якобы ее внук и сообщил, что наехал на человека и за это его могут привлечь к уголовной ответственности. Далее с женщиной разговаривал еще один человек, представившийся следователем. Он предложил пенсионерке заплатить миллион рублей за освобождение внука от «уголовки». Женщина сообщила, что у нее имеется лишь 350 тысяч рублей. Звонивший согласился на эту сумму, пояснив, что за деньгами приедет курьер.

Жительница Казани собрала деньги и передала их мужчине, работающему в такси. По заявке ему нужно было забрать у женщины конверт с деньгами и доставить звонившему, который позднее попросил не приезжать, а просто перевести средства на его счет. Таксист после этого заподозрил звонившего в мошенничестве и поехал обратно к пенсионерке. Узнав подробности, он объяснил женщине, что так поступают мошенники.

Фото: realnoevremya.ru

Пенсионерка позвонила внуку и убедилась в том, что он не попадал в аварию. Спустя некоторое время родственники женщины обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Сейчас идет следствие, полиция ищет лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске задержали двух подростков по подозрению в серии мошенничеств.

Маргарита Головатенко