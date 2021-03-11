На покупку квартиры в Казани в среднем требуются 152 зарплаты

В Казани для приобретения квартиры среднего сегмента требуется 152 зарплаты при ее среднемесячном размере в 42,1 тыс. рублей при средней стоимости жилья в наиболее распространенной ценовой категории в 6,39 млн рублей.

По данным исследования портала Urbanus.ru и ресурса bnMAP.pro, 95,6% выставленных на продажу квартир в столице Татарстана и Нижнем Новгороде стоят от 3 до 10 млн рублей.

Доступность жилья в Казани ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других российских мегаполисах. В столице на покупку квартиры потребуется 141 среднемесячная зарплата в 103,1 тыс. рублей, в Петербурге — 130 средних вознаграждений в 66,5 тыс. рублей.

Лидером рейтинга по доступности жилья стал Краснодар — там жителям необходимо 78 среднемесячных зарплат. Второе место у Тюмени (93 зарплаты), третье — у Уфы (99 зарплат).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Авторы исследования при расчете средней стоимости жилья в каждом городе использовали фонд объектов, представленных в основных бюджетных категориях (в сумме охватывающих более 80% от общего объема).



Ранее сообщалось, что в Казани выросли цены на рынке первичной недвижимости. К концу 2020 года стоимость новостроек увеличилась на 19% и достигла 93 086 рублей.

Татьяна Демина