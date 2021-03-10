«Норникель» выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

«Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в группу «Норильский никель», полностью выплатила компенсацию за разлив топлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3 в размере 146,2 млрд рублей.



145,492 млрд рублей из этой суммы уйдет на возмещение вреда водным объектам. Они направлены на доход федерального бюджета. Оставшиеся средства потратят на возмещение вреда почвам — эти средства ушли в доход Норильска.

Решение о компенсации приняли 5 февраля в Арбитражном суде Красноярского края. Деньги хотят направить на поддержку экопроектов края, сообщает «Интерфакс».

Росприроднадзор требовал от «Норникеля» выплатить около 147,7 млрд рублей, из которых суд постановил выплатить 146,2 млрд рублей. Сумма ущерба вреда окружающей среде, уточненная Роспотребнадзором, составила 145 млрд рублей.

Ранее «Норникель» согласился выплатить 146 млрд рублей после аварии в Норильске. Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев уточнил, возмещение ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Напомним, в результате разлива топлива 29 мая 2020 года был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали. Тогда Потанин пообещал ликвидировать последствия за счет компании и оценил траты в 10 млрд рублей.

Маргарита Головатенко