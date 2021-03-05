Президент UFC высказался о возможном возвращении Нурмагомедова

Шансы на возобновление карьеры чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова остаются, сообщил президент лиги Дана Уайт. По его словам, он поговорит с российским бойцом за ужином на выходных в Лас-Вегасе.

«Мы поужинаем с Хабибом в субботу или в воскресенье и поговорим. Есть еще множество отличных боев в легком дивизионе, которые пройдут, прежде чем мы определим, кто подерется за пояс. Если Хабибу будет интересно, он получит бой. Хабиб ни разу не сказал: «Оставь меня в покое, перестань спрашивать об этом». Так что шанс все еще есть», — сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: eurosport.ru

На данный момент Нурмагомедов находится вместе с командой другого российского бойца Ислама Махачева в Лас-Вегасе. Он примет участие в турнире UFC 259 в роли секунданта россиянина.



Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года. По словам Хабиба, об этом его попросила мама.