«Ак Барс»— «Торпедо»: Зарипов и Викстранд пропустят игру

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на стартовый матч плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо».

На встречу не заявлен капитан команды Данис Зарипов, пропустивший несколько последних игр команды в регулярном чемпионате. Вместе с ним в состав не попал защитник Микаэль Викстранд.

В воротах игру с первых минут начнет Адам Рейдеборн, запасным которого заявлен Тимур Билялов. В первом звене с тройкой Да Косты сыграют пара защитников Альберт Яруллин — Тревор Мерфи.

Фото: vk.com/hcakbars

Все лидеры «Торпедо» попали в состав на игру в Казани. Ударное звено Дамир Жафяров — Энди Миле — Иван Чехович сыграет с первых минут. В воротах основным заявлен Андрей Тихомиров.

Фото: vk.com/torpedonn

Прямая трансляция встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета.

Напомним, ранее эксперт КХЛ заявил, что у «Торпедо» нет шансов в серии плей-офф против «Ак Барса».