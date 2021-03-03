«Петровым принимались меры по симулированию»: Следователь о подозреваемом экс-главе Ростехнадзора Поволжья

На заседании Приволжского райсуда Казани по мере пресечения подозреваемому во взятке 1,5 млн рублей экс-главе регуправления Ростехнадзора обнародовали рапорты оперативников УЭБиПК МВД Татарстана. По версии силовиков, задержанный Борис Петров после вызова скорой пытался уклониться от медпомощи, передает с заседания журналист «Реального времени»



Приобщить рапорты суд просил следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич. «Из них следует — Петровым принимались меры по симулированию — он отказывался принимать препараты, которые предоставляли медицинские работники, отказывался от уколов, которых будет достаточно для уменьшения артериального давления», сообщил он.

Двое защитников подозреваемого возражали против приобщения рапортов. Адвокат Андрей Олифер настаивал на вызове в суд и допросе и оперативников, и медицинских работников, утверждая, что лично был свидетелем оказания помощи своему клиенту, но описываемых в рапортах событий не наблюдал. «Сотрудник пишет, что Петров не стал рассасывать таблетку, полученную от медработника — такого не было. Пишет, якобы Петров в туалете выплюнул таблетку... Но ваша честь, в туалет вместе с ним никто не заходил!»

Суд отказал в допросе оперов, но их рапорты приобщил.

Сам Петров на заседании просил объективно разобраться в его деле. С его слов, препятствий следствию никогда не чинил, являлся по первому требованию «Я не знаю эти организации, которые здесь называют, и никаких указаний выдавать или не выдать [разрешение на допуск к эксплуатации] я не давал. Потому что сам порядок не предусматривает мое участие, все бумаги подписываю не я».