Завершился Чемпионат России по «Ледовым гонкам» 2021: Татарстанская AG Team заняла весь пьедестал

Фото: AG Team

Накануне в Тольятти прошёл пятый, заключительный этап Чепионата России по Ледовым гонкам 2021.

В Самарской области пилот татарстанской команды AG Team-Inostage Айдар Нуриев набрал 29 очков на этапе, что позволило ему лидировать и стать обладателем Кубка России в классе 1400 по итогам всех пяти этапов «Ледовых гонок».

В классе 1600 Кубок взял еще один представитель команды из Татарстана Рустам Фатхутдинов. Несмотря на четвертое место в Тольятти, победы на предыдущих этапах и набранные очки позволили 180-летнему гонщику стать чемпионом. Tаким образом AG Team стала обладателем Кубка России по ледовым гонкам в командном зачете.