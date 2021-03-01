Новости спорта

12:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Завершился Чемпионат России по «Ледовым гонкам» 2021: Татарстанская AG Team заняла весь пьедестал

11:38, 01.03.2021
Завершился Чемпионат России по «Ледовым гонкам» 2021: Татарстанская AG Team заняла весь пьедестал
Фото: AG Team

Накануне в Тольятти прошёл пятый, заключительный этап Чепионата России по Ледовым гонкам 2021.

В Самарской области пилот татарстанской команды AG Team-Inostage Айдар Нуриев набрал 29 очков на этапе, что позволило ему лидировать и стать обладателем Кубка России в классе 1400 по итогам всех пяти этапов «Ледовых гонок».

В классе 1600 Кубок взял еще один представитель команды из Татарстана Рустам Фатхутдинов. Несмотря на четвертое место в Тольятти, победы на предыдущих этапах и набранные очки позволили 180-летнему гонщику стать чемпионом. Tаким образом AG Team стала обладателем Кубка России по ледовым гонкам в командном зачете.

СпортАвто Кировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем