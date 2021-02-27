Twitter представил платную подписку Super Follows

Twitter объявил о планах создания новой функции Super Follows. Ожидается, что она позволит владельцам аккаунтов взимать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Пользователи смогут создавать бонусные твиты, присоединяться к сообществу по интересам или получать информационную email-рассылку. О своих планах руководство Twitter рассказало на виртуальной встрече, организованной для инвесторов. Также соцсеть начала тестировать формат аудиочатов, который оказался популярным у нового конкурента — Clubhouse. Представитель Twitter уточнил, что Super Follow могут запустить уже в этом году, пишет BBC.

Фото: pixabay.com

На этой неделе Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Речь идет о двух группах учетных записей: в первой 69 аккаунтов, якобы связанных с властями РФ, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Вторая группа, состоящая из 31 аккаунта, якобы вела деятельность против ЕС и США.



Напомним, сервис аудиочатов Clubhouse, который сейчас доступен только пользователям смартфонов с iOS, уже нанял разработчиков для создания Android-версии приложения.



Татьяна Леухина