В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории «Татэлектромаша» в Челнах

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В Набережных Челнах следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на территории «Татэлектромаша», произошедшего 20 января. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности.

Уголовное дело по статье 216 УК РФ возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ООО «Завод транспортного электрооборудования», сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в ночь на 20 января в малярном цехе ООО «Завод транспортного электрооборудования» на территории «Татэлектромаша» произошел пожар. Там загорелись бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате пожара пострадал рабочий 1966 года рождения. У него были диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.

Проверка прокуратуры показала, что в малярном цехе работы проводились с грубыми нарушениями. После возгорания руководство завода не сообщило о произошедшем в прокуратуру и иные компетентные органы и даже в пожарную охрану. На предприятии не была разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями к взрывопожароопасным и пожароопасным помещениям.

