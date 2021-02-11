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Родион Амиров покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона

15:24, 11.02.2021
Родион Амиров покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров намерен уехать в Северную Америку по окончании сезона-2020/21.

По данным источника, хоккеист не будет продлевать контракт с уфимским клубом и рассматривает вариант отъезда в НХЛ. В Северной Америке Амиров задрафтован клубной системой «Торонто Мэйпл Ливз».

Его контракт с «Салаватом Юлаевым» действует до 30 апреля нынешнего года.

В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл за клуб 34 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 12 (8+4) набранными очками.

Напомним, ранее эксперт по НХЛ Владимир Дехтярев в авторской колонке в «Реальном времени» оценил шансы Амирова успешно заиграть в «Торонто».

СпортХоккей Башкортостан
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