В Татарстане нашли ДНК вируса-возбудителя африканской чумы свиней в колбасе из Ростовской области
Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория в результате экспертизы обнаружила в свиной полукопченой колбасе ДНК вируса-возбудителя африканской чумы свиней. Производителем мясного продукта является компания «Станица» из Аксайского района Ростовской области.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провело внеплановую проверку предприятия, чтобы установить причины попадания вируса в продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты установили производителей сырья, которое использует компания «Станица», и регионы России, куда была отгружена потенциально опасная мясная продукция. В них направлены письма для принятия мер реагирования по недопущению распространения АЧС.
Напомним, в декабре прошлого года в Елабужском районе Татарстана выявили африканскую чуму свиней у кабанов, после чего Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Елабуге распорядилась выставить блокпосты в пятикилометровой зоне от места обнаружения зараженных животных.
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