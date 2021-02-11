В Татарстане нашли ДНК вируса-возбудителя африканской чумы свиней в колбасе из Ростовской области

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория в результате экспертизы обнаружила в свиной полукопченой колбасе ДНК вируса-возбудителя африканской чумы свиней. Производителем мясного продукта является компания «Станица» из Аксайского района Ростовской области.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии провело внеплановую проверку предприятия, чтобы установить причины попадания вируса в продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты установили производителей сырья, которое использует компания «Станица», и регионы России, куда была отгружена потенциально опасная мясная продукция. В них направлены письма для принятия мер реагирования по недопущению распространения АЧС.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в декабре прошлого года в Елабужском районе Татарстана выявили африканскую чуму свиней у кабанов, после чего Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Елабуге распорядилась выставить блокпосты в пятикилометровой зоне от места обнаружения зараженных животных.



Татьяна Демина