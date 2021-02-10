Кабмин Татарстана утвердил список приоритетных инвестпроектов, реализуемых в республике

Фото: Илья Репин (архив)

Власти Татарстана определили список приоритетных инвестпроектов на 2021 год. В перечне 161 проект и еще 17 проектов, которым одобрены налоговые льготы.

Документ 10 февраля подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Среди проектов, которые могут рассчитывать на налоговые льготы: предприятие по переработке птицы ООО «Челны-Бройлер», строительство элеватора в Заинске, «Комбинированная установка изомеризации легкой нафты и секции сплиттера нафты» на ТАНЕКО, реконструкция подготовительного производства ПАО «Нижнекамскшина», наращение мощности производства изопрена, а также расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кроме того, в списке приоритетных инвестпроектов: организация производства антикоррозийных и барьерных покрытий ООО «Тат-Адвенира», расширение производства группы компаний «Данафлекс», производство нового поколения герметиков ООО «ЭФТЕК», строительство завода по производству композитных комплектующих для авиапромышленности «КАПО-Композит», организация производства средств измерений расхода, объема сплошных сред НПП «Ирвис», модернизация Казанской ТЭЦ-3, строительство двух блоков Казанской ТЭЦ-1.

Также в перечне: создание производственно-логистического комплекса по аренде и промышленной обработке текстильных изделий, «Оптово-распределительный центр «Зеленодольск», «Оптово-распределительный центр «Елабуга» и «Оптово-распределительный центр Ozon».

Напомним, в 2019 году правительство РТ утвердило инвестиционный меморандум на период с 2020 по 2022 год. Документ принят для «повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности».

