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В Татарстане ожидаются метель, гололедица и до -17°С

05:33, 10.02.2021
В Татарстане ожидаются метель, гололедица и до -17°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 10 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен снег, в отдельных районах слабая метель.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -12°С до -17°C. В Казани столбики термометров покажут 13—15 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от -14°С до -17°C.

На дорогах гололедица.

Общество Татарстан
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