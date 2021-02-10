В Татарстане ожидаются метель, гололедица и до -17°С
В среду, 10 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен снег, в отдельных районах слабая метель.
Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -12°С до -17°C. В Казани столбики термометров покажут 13—15 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от -14°С до -17°C.
На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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