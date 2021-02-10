В Татарстане не считают цифровую трансформацию приоритетом 9% компаний

Исследование Минцифры Татарстана показало, что в республике 64% компаний не имеют стратегии цифровой трансформации. При это 9% компаний вообще не считают это направление приоритетным.

Еще 24% компаний разработали такие стратегии, но пока не приступили к их реализации, говорится в материалах министерства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в преобладающем числе организаций выявлена нехватка специализированных ИТ-кадров и недостаточное применение agile-методик в рабочих процессах.

Исследование проводилось совместно с компанией Strategy Partners путем анкетирования лидирующих предприятий отраслей экономики. В целом, согласно полученным результатам, Татарстан оказался на втором, развернутом, этапе цифровизации — этапе открытого правительства.