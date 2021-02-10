В Татарстане не считают цифровую трансформацию приоритетом 9% компаний
Исследование Минцифры Татарстана показало, что в республике 64% компаний не имеют стратегии цифровой трансформации. При это 9% компаний вообще не считают это направление приоритетным.
Еще 24% компаний разработали такие стратегии, но пока не приступили к их реализации, говорится в материалах министерства.
Кроме того, в преобладающем числе организаций выявлена нехватка специализированных ИТ-кадров и недостаточное применение agile-методик в рабочих процессах.
Исследование проводилось совместно с компанией Strategy Partners путем анкетирования лидирующих предприятий отраслей экономики. В целом, согласно полученным результатам, Татарстан оказался на втором, развернутом, этапе цифровизации — этапе открытого правительства.ОбществоВластьТехнологииITБизнес Татарстан
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