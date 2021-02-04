В Совфеде предложили наказывать соцсети штрафами и блокировкой за призывы к «незаконным акциям»

Российские сенаторы считают, что за призывы к «незаконным акциям» необходимо наказывать социальные сети. При этом наказания могут быть от штрафов до постоянной блокировки.

В соответствующем заявлении Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ говорится, что соцсети используются «для мобилизации граждан на противоправные действия».

Источником распространения призывов к беспорядкам и фейков стали «такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok», передает ТАСС.

В комиссии считают, что соцсети не только продвигали сообщения в поддержку несогласованных акций 23 и 31 января, но и понижали в выдаче другие «общественно значимые» сообщения.