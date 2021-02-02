В Казани молодого человека приговорили к 6,5 годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Казани ранее судимого 20-летнего парня приговорили к 6,5 годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Весной прошлого года молодой человек в интернете вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для осуществления в Казани незаконного сбыта наркотиков. Он был задержан сотрудниками полиции возле лесного массива неподалеку от АЗС на улице Придорожной с партией наркотиков массой 26,56 грамма.

При задержании подсудимый пытался избавиться от веществ. В дальнейшем он свою вину полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В конце января прокуратура Татарстана утвердила обвинение в отношении 10 обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере с использованием информационных технологий в составе организованной группы. Одному из ее участников предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов от наркобизнеса на сумму 28,3 млн рублей.



Татьяна Демина