В Татарстане суд рассмотрит дело о легализации наркодоходов в 28 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение в отношении 10 обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере с использованием информационных технологий в составе орггруппы. Одному из участников группы предъявлено еще и обвинение в легализации незаконных доходов от наркобизнеса на сумму 28,3 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, с ноября 2018 года участники преступной группы получали крупные партии наркотиков и психотропных веществ из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, перевозили их в Казань, расфасовывали по разовым дозам и сбывали потребителям через тайники-закладки. Организатора группы силовики пока не установили.

В октябре 2019 года деятельность преступной организации была пресечена. Из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических средств, психотропных веществ и их производных.

Одному из фигурантов вменили незаконное приобретение двух самодельных пистолетов и патрона.

Все обвиняемые заключены под стражу, большинство из них частично признали вину.

Дело рассмотрит Пестречинский райсуд.

Только за прошлый год в Татарстане полиция изъяла 200 кг наркотиков.