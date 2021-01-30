Заслуженный деятель искусств Татарстана Рауза Султанова получила премию «Театральный роман-2020»

Заслуженный деятель искусств Татарстана, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Рауза Султанова удостоена премии в области литературы о театре «Театральный роман-2020».

«Эту награду нужно расценивать как признание заслуг татарского театра. В этом году нашему театру исполняется 115 лет. Сегодняшняя премия — наш общий подарок», — сказала она на церемонии награждения в Москве.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Султанова получила награду за книгу «Сценография татарского театра: основные этапы, закономерности развития (ХХ — нач. ХХI в.)», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В прошлом году Султанова в авторской колонке в «Реальном времени» рассказала, какими должны быть мемориальные доски в республике.



Татьяна Демина