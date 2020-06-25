Рауза Султанова: «Нужно отойти от «кладбищенских» мемориальных досок»

Какими должны быть мемориальные доски в республике

Фото: Александр Артемьев

Предложение об унификации внешнего вида мемориальных досок в Татарстане, высказанное колумнистом «Реального времени» Равилем Ахтямовым, спровоцировало бурную дискуссию — есть мнения и в поддержку, и в противовес такому подходу. Доктор искусствоведения, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана Рауза Султанова в авторской колонке также высказывается против унификации, но добавляет: существующий подход к установке мемориальных досок имеет изъяны, и его нужно менять.

Первые декреты об охране памятников: 12 апреля 1918 года был издан декрет Совнаркома РСФСР «О памятниках республики». Он предписывал: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию» 1. На месте демонтированных памятников предполагалось установить монументы «известным учителям социализма и деятелям международной революции, а также художникам и музыкантам». 2. Список памятников, которые необходимо было демонтировать, определяла специальная комиссия, в которую вошли представители Наркомпроса.

Главный мой тезис: «Мемориальные доски — произведения искусства. Как любое произведение — это авторская работа. Уникальная в своем роде по художественному решению».

И в связи с этим я хочу высказаться по поводу дискуссии об унификации внешнего вида мемориальных досок, развернувшейся недавно на страницах «Реального времени». Я против такого подхода.

В нашей стране уникальный опыт работы по установлению мемориальных досок

Безусловно, хорошо, что люди знают об опыте других стран. Вместе с тем мне кажется, что нам нужно развивать и приумножать свои традиции. В нашей стране уникальный опыт работы по установлению мемориальных досок. С самого начала, после издания 12 апреля 2018 года декрета Совнаркома РСФСР «О памятниках республики», к возведению мемориальных досок были привлечены ведущие крупные скульпторы (Манизер, Андреев, Коненков и др.). В Москве на Арбате, на Тверском бульваре, на Кутузовском проспекте сооружены очень интересные по композиционному решению мемориальные доски в честь увековечивания памяти выдающихся личностей.

Но есть и второй тезис, и заключается он в следующем: «Нужно отойти от «кладбищенских» досок. Нельзя удешевлять. Это просто оскорбительно по отношению к выдающимся людям».

К сожалению, в Казани очень много самодеятельных досок. В центре города, недалеко от Казанского Кремля, на здании КАИ (ул. Карла Маркса, 10) установлено очень много таких работ, одинаковых по стилистике: в центре портрет, по бокам черные ленты-полоски. Своеобразная «кладбищенская» стилистика. А там вся плеяда отечественного авиастроения — бесценное достояние нашей республики: ученые, конструкторы… Каждый из них — уникальная личность.

В Казани как удачные примеры можно назвать мемориальные доски, посвященные Н. Фешину, Б. Урманче, на здании Казанского художественного училища. Фото предоставлено Р. Султановой

А причина такой удручающей картины одна: часто заказчик работает с непрофессионалами. А ведь до недавнего времени в Казани этим занимались тоже высококлассные скульпторы — Васил Маликов, Науфаль Адылов и другие.

Я за разнообразие форм. В зависимости от архитектурных особенностей здания, окружающей среды могут быть различные композиции. Кроме текста на ней может быть рельеф: он может быть углубленный (контррельеф, койланоглиф — с углубленным контуром и выпуклой моделировкой), выпуклый (барельеф, горельеф). Наиболее часто у нас встречается последний. На фон могут наноситься слабо выступающие изображения: пейзаж, архитектура, создающие теневые эффекты; символические элементы, характеризующие основную деятельность героя.

В Казани как удачные примеры можно назвать мемориальные доски, посвященные Н. Фешину, Б. Урманче на здании Казанского художественного училища. Одна из последних работ — в честь выдающейся татарской певицы Альфии Абзаловой на фасаде дома по адресу: Туфана Миннуллина, 8.

На улице Кремлевской привлекает своим качеством исполнения доска, посвященная Михайло Грушевскому

И на том же здании КАИ есть удачные примеры: доска с рельефом, сообщающая о том, что здесь в гимназии учился И. Шишкин. На улице Кремлевской привлекает своим качеством исполнения доска, посвященная Михайло Грушевскому, первому президенту украинской народной республики. Все гармонично — и рельеф, и текст (который, к слову, написан на трех языках — на русском, татарском, украинском).

Доска емко и лаконично должна характеризовать героя: его жизненный путь, профессию. То есть акцентируется уникальность личности. У нас обычно доски однотипны: портрет (зачастую плохо выполненный), шрифт, который невозможно прочитать. Что больше удручает, многие доски сделаны в стилистике надгробных камней. А все из-за того, что главное для заказчика — лишь бы была доска.

Многое зависит и от вкуса, возможностей заказчика. Авторская работа стоит недешево. Руководство театра им. Г. Камала всегда работает с профессиональными скульпторами, поэтому доски, посвященные деятелям театра, интересно разглядывать (на ул. Татарстан). На ул. Горького театр установил уникальную доску на доме, где состоялся первый публичный спектакль на татарском языке, в виде афиши с текстом, написанным арабской вязью.

На ул. Горького театр установил уникальную доску на доме, где состоялся первый публичный спектакль на татарском языке

Третий мой тезис: «Установление доски должно стать событием в жизни города, республики. По этим доскам будут судить об эпохе».

Это — память о людях, внесших весомый вклад в развитие страны. Когда реконструируются здания, нужно вернуть доски в том виде, как они выглядели в свое время. Я даже не исключаю реконструкцию по фотографиям, если оригиналы по тем или иным причинам утеряны. При этом должно сохраняться авторство.

В настоящее время комиссия при Министерстве культуры Республики пытается изжить недостатки — это, кстати, уникальный случай: даже в Москве нет такой комиссии, все пущено на самотек. Привлекаются к выполнению досок известные скульпторы — Рустам Габбасов, Фаниль Валиуллин и другие. Также среди современных профессионалов можно назвать Асию Минулину, лауреата Тукаевской премии.

Есть понимание, что этим искусством должны заниматься профессиональные скульпторы. Сегодня в республике достаточно кадров в этой области: выпустили курс молодых скульпторов в КХУ им. Н. Фешина, в филиале Суриковского института. Вероятно, нужно эту деятельность организовать на конкурсной основе. Проекты должны выставляться на рассмотрение комиссии, в том числе на этапе эскиза. Должны утверждаться не только тексты, но и художественная часть. Тогда мы увидим уникальные авторские творческие работы, которыми будут гордиться будущие поколения.