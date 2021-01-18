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НКО в США потребовала от Apple удалить Telegram из магазина приложений

08:30, 18.01.2021
НКО в США потребовала от Apple удалить Telegram из магазина приложений
Фото: pixabay.com

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный интернет») потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Apple. С таким иском она обратилась в суд, сообщает Washington Post.

НКО выступает за удаление из соцсетей экстремистского контента. Там полагают, что в мессенджере распространяется информация неонацистского и расистского содержания, которая может способствовать разжиганию ненависти. В этом случае Telegram нарушает правила магазина приложений Apple.

Перспектива иска пока неясна — онлайн-платформы обладают большим иммунитетом от ответственности за распространяемый контент, к тому же решение оставить Telegram в магазине защищено правом Apple на свободу слова.

В начале января сообщалось, что в работе Telegram произошел сбой.

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