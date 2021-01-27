Жителя Альметьевска приговорили к 13 годам лишения свободы за уничтожение материалов уголовного дела

В Альметьевске суд приговорил мужчину к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за то, что уничтожил постановление о возбуждении уголовного дела и протокол допроса обвиняемого.

26 марта 2020 года 34-летний мужчина при ознакомлении с материалами уголовного дела по ч. 3-4 ст. 228.1 УК РФ в отделе полиции вырвал из него два документа и избавился от них, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Он признан виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (по ч. 2 ст. 294 УК РФ). Свою вину мужчина признал частично.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ стало известно, что в Татарстане с 11 до 15 увеличилось количество уголовных дел, возбужденных после нападения осужденных на представителей администраций учреждений, угроз и оскорблений в их адрес.



Татьяна Демина