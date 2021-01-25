«Рубин» может прервать аренду Данченко в «Уфе» и продать в греческий АЕК

Защитник «Рубина» Олег Данченко в ближайшее время может стать игроком АЕКа. Об этом сообщает греческое издание Gazzetta.gr.

По данным источника, стороны близки к завершению трансферной сделки.

Фото: vk.com/ufafc

В нынешнем сезоне Данченко выступает за «Уфу» на правах аренды. В текущем чемпионате России украинский защитник провел 15 матчей, в которых отметился 5 ассистами.

Ранее гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил о готовности уфимцев обсудить с казанцами выкуп контракта Данченко. До этого из уфимского клуба в греческий АЕК перешел защитник Йонуц Неделчару.