В Набережных Челнах потушили пожар на швейной фабрике

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Утром 26 декабря в Набережных Челнах на швейной фабрике по адресу: Автозаводстроевский проезд, 23 произошел пожар. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в 06.51. Производственное здание оказалось задымленным.

Охрана сообщила, что возникли проблемы с проводкой. До прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар случился в малом цеху в помещении бухгалтерии на общей площади 10 кв. метров.

В 7.40 открытое горение ликвидировали. Проведена телевизорная проверка смежных помещений на наличие скрытых очагов горения.



На этой неделе в селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе Татарстана при пожаре на овцеферме погиб человек.



Татьяна Демина