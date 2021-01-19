Соцсети: в Казани на улице Фучика тело умершего пенсионера пролежало несколько часов

В Казани на улице Фучика умерший пенсионер пролежал в снегу несколько часов. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Инцидент произошел сегодня днем. По рассказам одной из очевидцев, пенсионер находился на улице с 10 часов утра. Люди вызвали полицейских, однако те приехали, осмотрели тело и уехали.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил об увеличении смертности. По его словам, систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом.

