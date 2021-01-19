СМИ: коту Тишке, пострадавшему на пожаре под Казанью, нашли хозяйку из Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Коту Тишке, который пострадал на пожаре под Казанью, нашли новых хозяев. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Предыдущие хозяева отказались от животного, потому что остались без жилья. Сейчас кот находится в ветклинике в Казани. Сумму на его лечение собрали зооволонтеры. Он дышит только через кислородную маску, его состояние стабильное, но пока он не встает.

Как только кот пойдет на поправку, новая хозяйка из Москвы заберет его к себе.

Пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван.



Татьяна Леухина