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За неделю в Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%

19:46, 18.01.2021
За неделю в Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%. Об этом сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ.

За неделю в Челнах зарегистрировано 3 403 случая острых респираторных вирусных инфекций. Гриппа среди них не выявлено. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 42,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Показатель заболеваемости составил 64,8 на 10 тыс. населения, передает «Татар-Информ».

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Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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