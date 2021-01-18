За неделю в Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%
В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%. Об этом сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ.
За неделю в Челнах зарегистрировано 3 403 случая острых респираторных вирусных инфекций. Гриппа среди них не выявлено. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 42,7%.
Показатель заболеваемости составил 64,8 на 10 тыс. населения, передает «Татар-Информ».
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