За неделю в Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%

В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%. Об этом сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ.

За неделю в Челнах зарегистрировано 3 403 случая острых респираторных вирусных инфекций. Гриппа среди них не выявлено. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 42,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Показатель заболеваемости составил 64,8 на 10 тыс. населения, передает «Татар-Информ».



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Ольга Плешкова