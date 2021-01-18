Арбитраж Татарстана снизил штраф «Транснефти» за взрыв на НПС «Калейкино»

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Арбитражный суд Татарстана не стал отменять штраф в 1 млн рублей, который Приволжское управление Ростехнадзора назначило АО «Транснефть-Прикамье» за взрыв на НПС «Калейкино». Однако суд снизил размер штрафа до 750 тысяч рублей.

Ведомство обязало компанию выплатить 1 млн рублей за недостаточный контроль над работами по очистке резервуара, в результате которого произошел взрыв и пожар на НПС «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана, следует из материалов суда.

В январе 2021 года 11-й арбитражный апелляционный суд (Самара) принял к производству апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции и назначил заседание на 8 февраля.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее Следком сообщил о завершении расследования гибели рабочих на НПС «Калейкино».

Напомним, взрыв произошел 4 декабря 2019 года на нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе. Во время работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошел хлопок, после чего загорелась нефтесодержащая жидкость. В результате погибли двое рабочих.

