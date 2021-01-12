В Казани расширят котельную района Азино

К концу 2021 года в Казани в котельной района Азино введут в эксплуатацию третий водогрейный котел. Это связано со строительством жилых домов и соцобъектов, сообщается на сайте мэрии города.

Ввод нового котла позволит на треть увеличить выработку тепла в Азино. По плану, к 2025 году тепловая нагрузка в районе должна увеличится на 106,42 Гкал/час.

Фото: kzn.ru

На данный момент котел и прилегающее оборудование доставлены в котельную, работы по его вводу в эксплуатацию выполнены на 24%.

В мае 2020 года «Реальное время» опубликовало статью заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича о реформе теплоснабжения в России, где раскрываются ее ключевые моменты.

Татьяна Демина