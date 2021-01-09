В Казани три человека отравились угарным газом, среди них два ребенка

В Казани госпитализировали трех человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Происшествие случилось в квартире по адресу: ул. Академика Короленко, 71.

Среди пострадавших женщина 1984 года рождения, госпитализированная в больницу №7, и двое детей (2008 и 2017 года рождения), доставленные в ДРКБ.

Сообщение о происшествии поступило 9 января в 20.40 от старшего врача скорой помощи Казани. Точная причина отравления людей устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в преддверии Нового года в Бугульме двое детей, 12 и 3 лет, предположительно, отравились угарным газом. По данному факту начала проверку прокуратура.



Татьяна Демина