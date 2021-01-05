В Лаишевском районе РТ на пожаре в домике охранника погиб мужчина

Фото: МЧС по РТ

5 января в 06.04 поступило сообщение о пожаре на въезде в коттеджный поселок Камского Берега в селе Шуран в Лаишевском районе Татарстана.



Фото: МЧС по РТ

В 07.02 прибывшие на место подразделения Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар общей площадью около 27 кв. м в одноэтажном домике охраны.

Фото: МЧС по РТ

В 07.35 обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, охранника поселка. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Татарстане в Юдино на пожаре в многоквартирном доме спасли пять человек, в том числе двоих детей.