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В Лаишевском районе РТ на пожаре в домике охранника погиб мужчина

09:38, 05.01.2021
В Лаишевском районе РТ на пожаре в домике охранника погиб мужчина
Фото: МЧС по РТ

5 января в 06.04 поступило сообщение о пожаре на въезде в коттеджный поселок Камского Берега в селе Шуран в Лаишевском районе Татарстана.

Фото: МЧС по РТ

В 07.02 прибывшие на место подразделения Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар общей площадью около 27 кв. м в одноэтажном домике охраны.

Фото: МЧС по РТ

В 07.35 обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, охранника поселка. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Татарстане в Юдино на пожаре в многоквартирном доме спасли пять человек, в том числе двоих детей.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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