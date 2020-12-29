Жительница Татарстана пыталась ввезти в Казань килограмм незадекларированных ювелирных изделий

Татарстанские таможенники в ходе контроля багажа пассажиров авиарейса Стамбул — Казань обнаружили незадекларированные ювелирные изделия в ручной клади жительницы республики.



В двух прозрачных контейнерах находились серьги, кольца, цепочки, кулоны, браслеты и украшения для пирсинга. Всего насчитали 768 изделий общим весом более килограмма. Признаков носки на них не было, часть маркирована клеймом «925».

Сейчас ювелирные изделия направили на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о привлечении жительницы Татарстана к ответственности, сообщает таможня республики.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Напомним, физлица могут ввозить ювелирные изделия только для личного пользования.

Ранее татарстанские таможенники выявили 43 незадекларированных ювелирных украшения у россиянки, прилетевшей из Стамбула в Казань.

Маргарита Головатенко