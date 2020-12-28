СМИ сообщили о смерти мужа певицы Винеры Ганеевой

Умер муж татарской певицы Винеры Ганеевой Камиль Ганеев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.



Причиной смерти 61-летнего мужчины, по предварительным данным, стала остановка сердце.

Фото: instagram.com/vinera_ganeeva_official

Сообщается, что Ганеева пытались спасти врачи после того, как его обнаружил в парилке племянник. Мужчин был в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня также стало известно о смерти заслуженного врача республики, заведующего анестезиологии и реанимации №1 ДРКБ Игоря Закирова.



Татьяна Демина