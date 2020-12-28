Новости происшествий

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ сообщили о смерти мужа певицы Винеры Ганеевой

21:22, 28.12.2020
СМИ сообщили о смерти мужа певицы Винеры Ганеевой
Фото: kzn.ru

Умер муж татарской певицы Винеры Ганеевой Камиль Ганеев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Причиной смерти 61-летнего мужчины, по предварительным данным, стала остановка сердце.

Фото: instagram.com/vinera_ganeeva_official

Сообщается, что Ганеева пытались спасти врачи после того, как его обнаружил в парилке племянник. Мужчин был в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня также стало известно о смерти заслуженного врача республики, заведующего анестезиологии и реанимации №1 ДРКБ Игоря Закирова.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем