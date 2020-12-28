В 2020 году около 20 челнинцев лишились денег, покупая собаку через интернет
В 2020 году порядка 20 жителей Набережных Челнов стали жертвами мошенников, пытаясь купить собаку через интернет. Чаще всего челнинцы делали выбор в пользу мопсов, йоркширских терьеров и шпицев.
В частности, в полицию Набережных Челнов обратился 32-летний местный житель, которого обманули на сайте бесплатных объявлений при покупки щенка шпица. Потерпевший перечислил продавцу 5 тыс. рублей, после чего хозяин собаки исчез, сообщает пресс-служба УМФД РФ по Челнам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество»). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что номер телефона продавца щенка зарегистрирован в Москве.
В ноябре жительница Альметьевска лишилась около 10 тысяч рублей при попытке купить щенка породы бивер-йоркширский терьер в интернете.
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