В 2020 году около 20 челнинцев лишились денег, покупая собаку через интернет

В 2020 году порядка 20 жителей Набережных Челнов стали жертвами мошенников, пытаясь купить собаку через интернет. Чаще всего челнинцы делали выбор в пользу мопсов, йоркширских терьеров и шпицев.

В частности, в полицию Набережных Челнов обратился 32-летний местный житель, которого обманули на сайте бесплатных объявлений при покупки щенка шпица. Потерпевший перечислил продавцу 5 тыс. рублей, после чего хозяин собаки исчез, сообщает пресс-служба УМФД РФ по Челнам.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество»). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что номер телефона продавца щенка зарегистрирован в Москве.

В ноябре жительница Альметьевска лишилась около 10 тысяч рублей при попытке купить щенка породы бивер-йоркширский терьер в интернете.



Татьяна Демина