Список персон

Сайфутдинов Антон Ринатович

Торговля

Общая информация

Родился 24 апреля 1968 года.

Образование

1990 г. — окончил Казанский государственный университет им. Ленина, специальность «прикладная математика.

Кандидат математических наук.

Трудовая деятельность

1995-1996 гг. — генеральный менеджер фонда АОЗТ «Трастовая компания «Образование».
1996-1998 гг. — главный управляющий, генеральный директор АООТ «Трастовый дом «Образование».
1998 г. — главный менеджер ОАО «Татобувьторг».
1998-1999 гг. — главный менеджер ООИ «Прогресс».
1999-2011 гг. — генеральный директор ОАО «DOMO», председатель совета директоров ОАО «DOMO».
2009 — 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва. Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ. Член комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
С 2011 г. — вице-президент ОАО «АЦЦ-Инвест».

Награды и звания

Победитель и лауреат российского конкурса «Менеджер года 2003 года».

Имеет диплом АНХК при правительстве РФ: ВШКУ программа «Евро-менеджмент».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Лево-Булачная, д.56
  • Телефон: (843) 229-39-83
  • Email: consbss@mail.ru, rhairullina@mail.ru

Дата последнего обновления: 24.12.2020

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