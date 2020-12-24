Сайфутдинов Антон Ринатович
Общая информация
Родился 24 апреля 1968 года.
Образование
1990 г. — окончил Казанский государственный университет им. Ленина, специальность «прикладная математика.
Кандидат математических наук.
Трудовая деятельность
1995-1996 гг. — генеральный менеджер фонда АОЗТ «Трастовая компания «Образование».
1996-1998 гг. — главный управляющий, генеральный директор АООТ «Трастовый дом «Образование».
1998 г. — главный менеджер ОАО «Татобувьторг».
1998-1999 гг. — главный менеджер ООИ «Прогресс».
1999-2011 гг. — генеральный директор ОАО «DOMO», председатель совета директоров ОАО «DOMO».
2009 — 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва. Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ. Член комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
С 2011 г. — вице-президент ОАО «АЦЦ-Инвест».
Награды и звания
Победитель и лауреат российского конкурса «Менеджер года 2003 года».
Имеет диплом АНХК при правительстве РФ: ВШКУ программа «Евро-менеджмент».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Лево-Булачная, д.56
- Телефон: (843) 229-39-83
- Email: consbss@mail.ru, rhairullina@mail.ru
Дата последнего обновления: 24.12.2020