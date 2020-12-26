В Арске прошел памятный митинг ветеранов Афганистана — видео

Фото: кадр видео телеканала ТНВ

В Арске прошел митинг ветеранов Афганистана. Почтить память солдат собрались ветераны из пяти районов Татарстана, сообщают новости телеканала ТНВ.

В этом году исполнился 41 год с того дня, как советские войска вошли в Афганистан. Всего на войну было отправлено около девяти тысяч татарстанцев. Вернулись не все, в честь погибших сегодня запускали залпы в небо.

Сейчас ветераны рассказывают детям и молодежи о том, к чему может привести война и почему миру важен мир, помогая школам с патриотическим воспитанием.

Ольга Плешкова