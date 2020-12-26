В Арске прошел памятный митинг ветеранов Афганистана — видео
В Арске прошел митинг ветеранов Афганистана. Почтить память солдат собрались ветераны из пяти районов Татарстана, сообщают новости телеканала ТНВ.
В этом году исполнился 41 год с того дня, как советские войска вошли в Афганистан. Всего на войну было отправлено около девяти тысяч татарстанцев. Вернулись не все, в честь погибших сегодня запускали залпы в небо.
Сейчас ветераны рассказывают детям и молодежи о том, к чему может привести война и почему миру важен мир, помогая школам с патриотическим воспитанием.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым