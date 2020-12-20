Сборная России разгромила финнов и выиграла «Кубок Первого канала». У казанца Воронкова — дубль

Национальная команда России под руководством Валерия Брагина в заключительном матче домашнего этапа Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» выиграла у команды Финляндии — 5:1.

В составе отечественной сборной шайбу с передачи Егова Яковлева забросил динамовец Вадим Шипачев. А также по шайбе забросили Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко.

Еще две шайбы на свой счет записал нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Оба гола 20-летний нападающий забросил во втором периоде интервалом в 5 минут. Это его дебютная и вторая шайба в составе сборной России соответственно.



Таким образом сборная России выигрывает уже второй этап Евротура. На финском этапе Кубке Карьяла молодежная сборная (команда Игоря Ларионова представляла страну на турнире взрослых команд) также выиграла в трех матчах и заняла первое место.