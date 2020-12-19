Решение по ответственности экс-главы «Новой нефтехимии» по долгам компании устояло в апелляции

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Одиннадцатый арбитражный суд оставил в силе решение по делу о взыскании убытков с бывшего директора «Новой нефтехимии» Айрата Тумакаева, с которого конкурсный управляющий требовал свыше трех миллиардов рублей убытков. Суд постановил к ответственности Тумакаева не привлекать.

«Новая нефтехимия» являлась центральной компанией бизнес-империи бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, Тумакаев руководил ей с февраля 2017 года, когда в «Татфондбанке» была введена временная администрация. Однако уже в период его руководства проходили сделки с выводом недвижимости из «Новой нефтехимии», которые позже отменил Верховный суд Татарстана.

Тумакаев также числится бывшим гендиректором компаний «Роял Тайм» и «Роял Тайм Менеджмент» — юрлиц, связанных с рухнувшим застройщиком в игорных зонах «Роял Тайм Групп». Кроме того, он является бывшим гендиректором ООО «УК Сувар эстейт» и гендиректором АО «Сувар эстейт».

Согласно документам суда, «конкурсник» указывал на то, что Тумакаев не предъявлял требования о взыскании долгов с ряда контрагентов «Новой нефтехимии», но сам Тумакаев объяснил: уже тогда документация компании изымалась правоохранительными органами, и предъявить контрагентам он ничего не мог.