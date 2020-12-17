Работники «Нижнекамскнефтехима» удостоились государственных наград

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась церемония вручения наград различного уровня работникам предприятия. В конце уходящего года стало традицией чествовать особо отличившихся в работе сотрудников компании. Публичное признание трудовых заслуг — одна из форм корпоративной системы награждений.

Выступая перед приглашенными, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин отметил важную роль и вклад каждого сотрудника в успешное развитие компании. Он поблагодарил награждаемых и всех работников за ответственное отношение к делу, добросовестный труд, высокую самоотдачу и профессионализм.

Почетное звание «Заслуженный химик РТ» присвоено: лаборантам УТК Ирине Володько и Анне Поздняковой, аппаратчикам завода этилена Камилу Исламову и Шамилю Мустафину, слесарю-ремонтнику завода СПС Николаю Носкову, аппаратчикам завода СПС Ваясу Нуруллину и Исмагилу Сулейманову, главному технологу завода ДБ и УВС Алексею Прокофьеву, директору ПКЦ Иреку Хайрутдинову, аппаратчику завода ИМ Ямигу Халилову и аппаратчику завода ОиГ Александру Юганову.

Всего высоких наград удостоились 49 работников акционерного общества. В завершение церемонии для всех приглашенных был организован праздничный концерт группы «Романтики».